di Amina D'Addario

Cinque nuove aperture all’interno delle Coin entro la fine dell’anno, il rafforzamento dell’incoming. Ma anche un catalogo green, Etica, interamente dedicato ai viaggiatori rispettosi dell’ambiente. Continua a guardare al futuro Suite Travel, la nuova realtà di agenzie in co-branding lanciata durante la pandemia da Giada Marabotto (a dx nella foto) e Antonella Ruperto (a sx nella foto).

Un progetto partito ufficialmente lo scorso settembre con l’inaugurazione dei primi due corner all’interno degli store Coin di Roma e Napoli ma che ora, con il progressivo allentamento della morsa delle restrizioni, è pronto a spiccare il volo.



Le new entry

“Entro la fine dell’anno - spiega Ruperto - apriremo anche a Milano, Como, Bologna, Firenze e Catania, sempre in co-branding con Coin. Fino ad ora siamo stati un contenitore con tante idee, ma con le ali mozzate. Ora che la situazione si è sbloccata, abbiamo cominciato a chiudere parecchie pratiche lungo raggio, segno di una ripartenza che speriamo tutti sia definitiva”.



Oggi il team di Suite Travel conta in tutto 12 consulenti, “una squadra molto motivata e con esperienza - precisa Ruperto -, che sa come parlare con il cliente nell’atmosfera informale del nostro corner-salotto, ma anche dialogare con lui online o al telefono”.



Ma nuova linfa arriverà anche dall’incoming, con il viaggio organizzato da Suite Travel per 100 studenti americani della Wharton University della Pennsylvania. I giovani arriveranno in Italia il prossimo maggio e per loro, sottolinea Marabotto, "abbiamo disegnato un itinerario ricco di attività fra Roma, Lecce, Alberobello e Matera, che alternerà momenti di scoperta con incontri con gli head hunter di aziende interessate a conoscerli".