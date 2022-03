eDreams Odigeo interrompe le attività in Russia

eDream Odigeo sospende le attività in Russia. La decisione è stata comunicata questa mattina.

Come riporta ttgmedia.com l’agenzia di viaggi online ha chiuso il proprio sito web (nonché l’app) russo. Inoltre ha rimosso tutte le compagnie aeree russe e bielorusse dalla sua piattaforma e ha vietato anche le transazioni effettuate nei medesimi Paesi, oltre ai pagamenti locali.



Sono state solamente elaborate un piccolo numero di prenotazioni con compagnie aeree in grado di volare in queste zone per aiutare i viaggiatori bloccati.



Le attività di eDreams in russia rappresentano lo 0,03% del totale e lo 0,3% di quelle dell’Europa orientale.