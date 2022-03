di Francesco Zucco

“I corridoi erano insufficienti per mantenere un’agenzia. Ma erano uno slancio di positività. Ma con l’annuncio dell’apertura c’è stata un’ulteriore ripresa”. Achille Lauro, general manager di Agenzia per Amica, riassume così gli ultimi mesi del turismo organizzato italiano. Che ha visto un cambio di marcia con l’ordinanza di Speranza. “Potendo viaggiare in manie più ampia, gli effetti delle riaperture si sono sentiti di più”.

Ma gli ultimi due anni non sono passati senza lasciare traccia. E soprattutto senza spingere il mondo della distribuzione a migliorarsi. In questo periodo Agenzia per Amica ha creato Never Alone, “il fondo di solidarietà per le agenzie - spiega Lauro - che possono chiede un sostegno quando sono in difficoltà economiche, con finanziamenti a fondo perduto”. Il progetto resta in piedi, assicura il general manager. “Storicamente, a prescindere dal Covid, il nostro comparto ha avuto problemi e difficoltà: ormai questo progetto fa parte strutturalmente del network”.



Il prodotto Italia

Contemporaneamente, l’azienda si è mossa anche sul fronte incoming, con il lancio di ‘Campania per Amica’, in partnership con la Regione, per la valorizzazione del territorio. “Stiamo realizzando itinerari particolari e soprattutto mettiamo a sistema gli attrattori culturali, che sono interconnessi e prenotabili in agenzia”. L’idea ora è di esportare l’esperienza anche in altre regioni. “Il protagonista dell’operazione è sempre l’agenzia partner”, sottolinea Lauro.



La sfida sul prodotto Italia è serrata, vista la competizione dei canali web. “Per essere diversi rispetto alla vendita diretta - aggiunge il manager - bisogna dare valore aggiunto”. Perché in realtà la Penisola “è un prodotto molto complicato, che richiede una grande conoscenza del territorio e del cliente, per non offrire le soluzioni sbagliate”.