Il ruolo dell’agente al centro della nuova campagna Welcome Travel e Geo

È la figura dell’agente di viaggi il protagonista delle nuove campagne di comunicazione di Welcome Travel e Geo. E saranno proprio i dettaglianti “che utilizzeranno i materiali messi a disposizione per poter raccontare in prima persona tutti i motivi per cui è meglio affidarsi a veri professionisti nella scelta e prenotazione delle vacanze”, si legge nella nota.

Welcome Travel rilancia con #ioprenotoinagenziaviaggi, già utilizzato lo scorso anno, e che “gioca con le iniziali dei valori delle agenzie del Network, le stesse delle destinazioni rappresentate di volta in volta nei visual”. Per Geo invece l’hashtag sarà #inagenziaviaggitrovi, con una campagna che “enuncia in forma molto emozionale tutti i valori che l’Agenzia può offrire al Cliente per soddisfare le sue aspettative”



Le due campagne su muoveranno in parallelo, seguendo filoni differenti e focalizzando di volta in volta il messaggio sui diversi plus offerti dalla prenotazione in agenzia sotto il profilo della sicurezza e della serenità.



“#ioprenotoinagenziaviaggi e #inagenziaviaggitrovi sono attive su tutti i touchpoint Welcome Travel Group - precisa ancora la nota -: i siti dei due network, Welcome e Geo, e quelli delle agenzie delle reti, sulle app e i totem Digital Signage, sui social Facebook e Instagram e sulle newsletter rivolte ai Clienti”.