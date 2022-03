“Entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all’estate senza restrizioni”. La dichiarazione arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. E traccia una linea netta su quale sarebbe il piano del Governo per il ritorno alla normalità.

Nel corso di un intervento a Radio Anch’io su Rai Radio 1, ripreso da ilsole24ore.com Costa ha precisato che nei prossimi giorni è atteso il cronoprogramma che guiderà l’Italia verso l’uscita dall’emergenza. Il primo passaggio sarà sicuramente a fine mese, quando scadrà lo stato di emergenza. Già dal primo aprile si inizierà ad allentare la stretta e il green pass non sarà più necessario per i locali all’aperto. Nei locali al chiuso potrebbe restare il green pass base. Sono previste poi revisioni per l’obbligo di vaccino per gli over 50 e per la somministrazione di cibi e bevande nei cinema.



Le richieste delle Regioni

Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute sembrano quasi una risposta alle richieste avanzate nei giorni scorsi dalle Regioni, che chiedevano una riapertura e soprattutto spingevano per riaprire il dibattito sulla road map, passata in secondo piano in agenda dopo le vicende geopolitiche internazionali.



Ora il cammino verso la riapertura dell’Italia torna al centro del dibattito e a breve si potrebbero avere anche maggiori dettagli e soprattutto date certe.