di Amina D'Addario

“Dall’ultima settimana di gennaio siamo alle prese con una crescita di richieste. Il problema, semmai, è che dopo due anni di Cig siamo tutti un po’ arrugginiti”. È un comparto turistico che ha riavviato i motori quello fotografato da Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato di Welcome Travel Group.

“Finalmente - ha spiegato in occasione del viaggio in anteprima dedicato al trade di Costa Toscana - abbiamo clienti che arrivano in agenzia con la voglia di viaggiare. Il fatto che stiamo realizzando numeri molto vicini al 2019, circa il 20% in meno rispetto alle stesse settimane, ci fa pensare che almeno la pandemia sia ormai alle spalle”.



Malgrado la difficile situazione geopolitica, le prospettive sul medio termine non sono negative in termini di fatturato. “L’altro aspetto positivo – dice ancora il manager - è che in questo momento il fatturato è generato per due terzi dalle partenze sull’inverno, vale a dire quelle entro il 30 aprile, e per un terzo dall’estate”. A livello di destinazioni “stanno funzionando bene le mete lungo raggio aperte dai corridoi, ma anche Sharm el Sheikh e Marsa Alam, Stati Uniti, con una richiesta forte sui viaggi di nozze”.



L’uscita dalla pandemia

Ma Apicella ha sottolineato anche che, rispetto ai pronostici, il settore esce dalla pandemia meno malconcio. “La catastrofe che ci si aspettava alla fine non c’è stata. Si diceva che la pandemia avrebbe spazzato via circa il 40% delle agenzie, invece la Cig e le misure di sostegno alla liquidità ci hanno aiutato. Noi abbiamo avuto una sessantina di agenzie tra Welcome e Geo chiuse nel primo periodo del 2020 e altrettante a fine 2021, vale a dire circa il 5% del totale”.



Il manager ha poi rivelato alcuni dettagli di quella che sarà la grande novità dell’anno in casa Welcome: il debutto entro la fine di marzo della nuova piattaforma Crm realizzata in collaborazione con Salesforce. Un nuovo strumento che, grazie all’ecommerce integrato con i siti dei singoli punti vendita, secondo Apicella “ci consentirà di riprenderci anche quei clienti oggi abituati a prenotare online”.