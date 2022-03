Evolution Travel presenta il nuovo software per creare pacchetti dinamici

Evolution Travel presenta il nuovo software per i consulenti di viaggio online, che saranno così in grado di creare pacchetti dinamici e soluzioni multi destinazione che integrano voli, hotel, trasferimenti, escursioni, visite guidate e altre esperienze in tutto il mondo.

In collaborazione con Travel Compositor, Evolution Travel ha lanciato un nuovo software di prenotazione viaggi che permette di gestire in tempo reale le prenotazioni e tutto ciò che le riguarda.

Il software integra tecnologie all’avanguardia con la collaborazione dei più importanti fornitori di servizi travel esistenti sul mercato per creare uno strumento che aiuti i consulenti di viaggio online ad assecondare ogni richiesta dei clienti nell’ottica della massima flessibilità e personalizzazione.



“Abbiamo portato fino in fondo questo lavoro nonostante il periodo delicato e le ingenti risorse economiche e progettuali che ha,richiesto - commenta Carmine Di Meo (nella foto), responsabile del reparto programmazione prodotti e booking engine di Evolution Travel -. Ma stiamo già raccogliendo i frutti dell’investimento, infatti il Crs è già utilizzato dai nostri consulenti che ogni giorno effettuano prenotazioni per i propri clienti, grazie alla convenienza delle tariffe nette, vantaggio che si somma alla grande disponibilità di prodotto, con un’ampia scelta di hotel, biglietteria aerea, servizi, trasferimenti ed escursioni".



Punto di forza del nuovo Crs, oltre alla velocità e all'ampia offerta di prodotti e servizi, è la garanzia di trovare la miglior tariffa in oltre il 70% dei casi, anche rispetto ai più famosi big del settore.

Altro vantaggio è il modulo Multidestinazione, che permette di creare pacchetti dinamici anche multi-tratta, assecondando ogni richiesta del cliente con la possibilità di integrare voli, hotel e appartamenti, trasferimenti, escursioni.