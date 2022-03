I4T: esteso il massimale per i costi di quarantena in viaggio

Novità in casa I4T per quanto riguarda le tutele Covid. La società ha annunciato la possibilità di estendere il massimale per il rimborso dei maggiori costi sostenuti in viaggio a causa dell’obbligo di quarantena fino a 5mila euro a persona.

Questa copertura, sottolinea I4T in una nota, “di fatto raddoppia il limite rispetto alla media delle polizze attualmente sul mercato”. Il contratto copre le spese per i pernottamenti extra, l’acquisto di nuovi biglietti per il rientro e anche le penali per i servizi a terra non utilizzati. L’estensione è disponibile sul nuovo portale agenti I4T come copertura ancillare in abbinamento all’assicurazione medico bagaglio e a quella medico bagaglio annullamento.



“Attraverso la nostra rete di 12 area manager – spiega il direttore commerciale Giovanni Giussani (nella foto) – siamo presenti in modo capillare sul territorio: questo ci permette di ascoltare il feedback degli agenti e quindi di adeguare costantemente alle loro esigenze ed aspettative l’offerta di soluzioni assicurative e di servizi di consulenza. Proprio in queste settimane siamo impegnati in un road-show con una trentina di tappe che ci permetterà di incontrare circa 1.000 agenti di viaggio in tutta Italia”.