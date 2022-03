“Dal prossimo 14 marzo la Francia sospenderà il pass vaccinale e l'obbligo di mascherina al chiuso. Anche la Spagna, altri Paesi Ue e lo stesso Israele stanno allentando in modo deciso le restrizioni anti Covid. Dal Governo italiano ci aspettiamo, quindi, una roadmap chiara e tempestiva verso la normalità”. Così il presidente della Federazione Turismo Organizzato, Franco Gattinoni (nella foto), in una nota invita l’Esecutivo a superare i protocolli anti-Covid e le restrizioni, per consentire all’industria turistica della Penisola di competere con i mercati esteri ad armi pari e di affrontare con decisione la stagione estiva.

"Lo meritano gli italiani per il senso di responsabilità dimostrato in questi due anni e lo merita il settore del turismo organizzato", spiega.



Per poter riprendere a pieni giri, continua il presidente di Fto, “abbiamo bisogno di programmare e commercializzare le nostre offerte sulla base di regole ben definite e informazioni anticipate. Anche le Regioni, d’altronde, sono intervenute in modo importante chiedendo una pianificazione preventiva rispetto alla scadenza del 31 marzo e alla fine dello stato d’emergenza. Al tempo stesso, però, è necessario che l'Italia torni pienamente competitiva sul mercato turistico internazionale”.



Subito una roadmap

Per questo motivo la Federazione chiede al premier Mario Draghi “di passare rapidamente all’azione sul piano di superamento delle restrizioni che ci consentirà di nuovo di supportare e accompagnare tutti i cittadini del mondo che desiderano godere appieno delle bellezze e dei tesori del nostro Paese”.