Sabre non distribuirà più i voli Aeroflot

Con una nota, Sabre annuncia di aver bloccato l’accordo di distribuzione con Aeroflot. I voli della compagnia russa, la cui maggioranza azionaria è in mano al Governo di Mosca, non saranno dunque più venduti attraverso i canali del gds. Sabre sta provvedendo in queste ore a rimuovere i voli dal proprio sistema.

Sean Menke, ceo del gds, ha commentato: “Sabre ha monitorato l'evolversi della situazione in Ucraina con crescente preoccupazione. Fin dall’inizio, il nostro obiettivo principale è stata la sicurezza dei membri del nostro team nella regione colpita, oltre a fare la nostra parte per supportare i tanto necessari soccorsi”.



Sabre ha anche donato 1 milione di dollari alla Croce Rossa della Polonia. “Stiamo prendendo posizione contro questo conflitto militare - afferma il ceo -. Stiamo rispettando, e continueremo a rispettare, le sanzioni imposte alla Russia”.



La società continuerà a monitorare la situazione e “valuterà l’opportunità di ulteriori azioni - si precisa ancora nella nota - tenendo conto dei risvolti legali e delle eventuali contromisure che potrebbero essere adottate”.