Boscolo e CartOrange rinnovano la partnership,  gli incontri per le adv

È previsto per il 14 marzo il webinar che rinnova la collaborazione tra CartOrange e Boscolo Tours facendo il punto sui prodotti Boscolo, dai Viaggi Guidati alla novità delle vacanze slow in Italia e in Europa, che sarà illustrata dal direttore della programmazione Domenico Cocozza.

Un incontro su misura dedicato alle agenzie affiliate CartOrange che, spiega una nota di Boscolo, avrà anche l’obiettivo di mettere l’accento sulle caratterisiche del prodotto proposto dall’operatore, a partire dall’attenzione alla qualità, che si concretizza in plus quali la quota massima di 30 partecipanti a bordo dei pullman esclusivi Boscolo e la formula di trasferimenti condivisi delle partenze sottocasa. Nella politica commerciale Boscolo il prezzo finito si affianca all’early booking della campagna Prenota Prima attualmente in corso.



Il webinar del 14 marzo sarà seguito da un successivo incontro con le agenzie CartOrange legato alla presentazione e alla formazione tecnica sulla nuova piattaforma Boscolo.