Gattinoni-Robintur: trattative in corso

Le strade di Gattinoni e Robintur potrebbero incrociarsi, andando a rafforzare il network guidato dall’imprenditore di Lecco, che negli ultimi anni ha visto una fase di forte espansione (evidentemente non ancora terminata).

Secondo quanto riportato in una nota rilasciata da Filcams Cigl Nazionale, sarebbe confermato l'interesse all’acquisto di Robintur da parte di Gattinoni, anche se nulla viene specificato dei dettagli dell’eventuale operazione. Si tratterebbe dunque sostanzialmente di ‘lavori in corso’. E non è da escludere che un ruolo fondamentale l’abbiano giocato gli ultimi due faticosissimi anni, che hanno costretto il mondo della distribuzione a ripensare schemi e modelli.



I contatti tra i due network

Finora non è arrivata nessuna conferma né smentita da parte di Gattinoni, che TTG Italia ha provato a contattare. L’amministratore delegato del gruppo Robintur, Claudio Passuti, ha invece precisato a questa agenzia di stampa: “Non mi risulta che si sia concluso nessun accordo di cessione o che ci sia una trattativa in tal senso. Sicuramente sono in corso contatti per cercare sinergie”. Ma non nasconde che “un’eventuale integrazione rappresenterebbe un’opportunità importante, dal momento che noi e Gattinoni siamo due realtà complementari. Ci sono spazi di integrazione virtuosa”.



I contatti proseguono, dunque, in uno scenario che ha visto i grandi poli della distribuzione rafforzarsi sempre di più negli ultimi cinque anni ma che allo stesso tempo ha dovuto fare i conti con il biennio più difficile che il turismo organizzato ricordi.