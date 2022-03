Ectaa condanna l’invasione russa dell’Ucraina: “Il turismo è sinonimo di pace”

"Il conflitto in Ucraina è in primo luogo una catastrofe umanitaria. È semplicemente inimmaginabile avere una guerra del genere in mezzo all'Europa. Siamo uniti al popolo ucraino e ai nostri partner commerciali del travel".

Sono parole di condanna senza riserve quelle espresse da Pawel Niewiadomski, presidente dell'Ectaa - L'Associazione europea degli agenti di viaggio e degli operatori turistici -, nei confronti dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Una mossa che, prosegue lo statement dell’Ectaa, ha sbalordito il mondo intero: non c'è giustificazione per un simile attacco a un Paese sovrano.



“Viaggi e turismo sono sinonimo di pace e comprensione culturale - osserva l’Ectaa, associazione che rappresenta circa 70mila agenti di viaggi e tour operator europei -. Condanniamo profondamente l'attacco della Russia all'Ucraina e chiediamo una fine rapida e pacifica al terribile conflitto”.