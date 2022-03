Rilancio del turismo, sindacati in piazza il 4 marzo con i lavoratori

È prevista per il 4 marzo in simultanea a Roma, Venezia, Rimini, Palermo e Cagliari la manifestazione congiunta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che chiedono al Governo una primavera di rilancio del turismo e di tutta la sua filiera.

‘Let’s Restart Tourism, Save Jobs, Protect our wealth, Together – Rilanciamo il Turismo, Tuteliamo il lavoro, Proteggiamo il nostro patrimonio, Insieme’ lo slogan della mobilitazione, che si terrà in contemporanea al Colosseo e poi al Ponte di Rialto a Venezia, al Parco Federico Fellini di Rimini, al Teatro Massimo di Palermo e al Bastione di Saint Remy na Cagliari.



Gli obiettivi

I sindacati di categoria scenderanno in piazza con i lavoratori dell’accoglienza, dell’organizzazione e dell’intermediazione viaggi, della ristorazione commerciale e collettiva, termale, balneare, ma anche del Mice, dei poli museali e dei luoghi della cultura, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle diverse vertenze aperte a livello territoriale, con centinaia di addetti già coinvolti dalle procedure di licenziamento collettivo.



Un’occasione anche per definire le priorità del sindacato confederale per assicurare una prospettiva di ripresa all’intero settore. Chiuderà la manifestazione un flash mob nazionale organizzato nell’area antistante l’Anfiteatro Flavio.