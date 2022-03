Balzo in avanti per il costo del fuel a febbraio

Il prezzo del fuel in fuga. Il costo del carburante, secondo i dati diffusi da Fto, ha registrato a febbraio un aumento del 7,85%, arrivano a una media per tonnellata metrica pari a 870,84 dollari. Il trend è in crescita, dal momento che l’ultima settimana ha registrato un valore di 877,57 dollari.

Rispetto a un anno fa, l’incremento è del 64,15%: dodici mesi fa, infatti, la media per tonnellata metrica si era fermata a 340,32 dollari.



Per quanto riguarda invece il secondo valore che potrebbe generare adeguamenti, ovvero la valuta, a febbraio il cambio si attesta a 1,13419 dollari per 1 euro, con un apprezzamento dello 0,24% rispetto al mese precedente.