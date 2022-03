di Stefania Galvan

Cresce il portfolio di Prestigio Collection, la collezione che Autentico Hospitality ha presentato all’ultima edizione di TTG Travel Experience e che, pur essendo parte dello stesso progetto che guida gli Autentico Hotels, ha finalità diverse.

“Mentre la collezione di hotel Autentico si rivolge solo ai cinque stelle ed è sbilanciata sul leisure – spiega Mario Cardone, Business Development & Co-Founder di Autentico Hospitality – Prestigio ha un’audience più ampia, includendo sia 4 e 5 stelle che ville e appartamenti di pregio”. La collezione, però, si rivolge anche a Dmc e Dmo che abbiano esigenze di rafforzare l’attività commerciale sul mercato delle agenzie di viaggi.



Unico interlocutore il trade

Autentico Hospitality, infatti, ha come unico interlocutore il trade, cui dedica un’attività di promozione in Italia e in oltre 20 Paesi del mondo, personalizzata e tarata sulle necessità e gli obiettivi della singola struttura.



Piano commerciale equilibrato

“Nel caso di Prestigio la platea di possibili fruitori è più variegata che per gli Autentico Hotels – specifica Cardone – e il piano commerciale di Prestigio è maggiormente equilibrato, ripartito com’è tra leisure, bt e Mice. I due team commerciali di Autentico e Prestigio sono diversi, per non creare sovrapposizioni, ma c’è comunque spazio per attività sinergiche a beneficio di entrambe le collezioni”.



Lavoro personalizzato

Dieci le strutture iniziali, cui se ne aggiungeranno presto altre: “Per Prestigio le opportunità di sviluppo sono maggiori rispetto agli Autentico Hotels – precisa Cardone -, per quanto anche in questo caso non ci interessi una crescita a dismisura, proprio per non rischiare di inficiare il lavoro attento e personalizzato che facciamo sulla singola struttura”. L’obiettivo è arrivare ad avere in poco tempo un’offerta la più eterogenea possibile “sia per tipologia di prodotto, sia per destinazione”.



(Nella foto lo Straf Hotel di Milano, uno dei membri della Prestigio Collection)