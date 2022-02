eDreams Odigeo, le prenotazioni superano i livelli pre-Covid

La variante Omicron non ha frenato eDreams Odigeo. I risultati finanziari del terzo trimestre dell’anno fiscale 2022 mostrano una crescita sostenuta delle prenotazioni, che supera i livelli pre-Covid.

Nel terzo trimestre dell’esercizio 2022, le prenotazioni hanno superato del 26% i livelli pre-pandemici.



E, nonostante l’indebolimento della domanda, l’attività di trading ha continuato ad essere in linea o superiore al periodo che ha preceduto l’avvento del virus (ottobre +44% vs 2019, novembre +33% vs 2019, dicembre -2% vs 2019).



Buone le prospettive future. Man mano che vengono meno le restrizioni, i consumatori stanno dimostrando di voler continuare a viaggiare. Le prenotazioni di eDreams Odigeo, in forte crescita a febbraio, hanno registrato infatti un aumento del 30% rispetto ai livelli pre-Covid, con una media giornaliera di prenotazioni del 4% superiore rispetto a ottobre (mese in cui il Gruppo ha registrato il più alto volume di prenotazioni giornaliere).



Forti i segnali di ripresa sul piano finanziario. Nel terzo trimestre dell’esercizio 2022, il margine sui ricavi è aumentato del 218% anno su anno. A causa delle restrizioni imposte dal Covid, il margine sui ricavi di cassa è rimasto a -18% rispetto ai livelli pre-Covid (incluso il contributo di Prime) per le dimensioni medie del paniere, limitate dalle restrizioni ai viaggi.



Il profitto marginale di cassa si è attestato a 31 milioni di euro, pari a 3,5 volte il valore dello stesso periodo dell’esercizio 2021.



Positivo l’Ebitda di cassa, a 14 milioni di euro.