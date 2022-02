I4T incontra le agenzie: ripartono i roadshow in presenza

Tornano i roadshow di I4T. A pochi giorni dall’annuncio della riapertura dei flussi turistici internazionali la società annuncia la ripresa degli incontri dedicati alle agenzie, che prenderanno il via da Bergamo.

In programma ci sono circa 30 incontri in tutta italia, che proseguiamo fino alla metà di aprile e che coinvolgeranno 1.000 agenzie di viaggi.



La maggior parte degli eventi vedrà la partecipazione, oltre al team commerciale, anche di Giusy Fiscella, legal affairs manager della compagnia di assicurazioni, che risponderà a dubbi e quieti su contratti e contenziosi. Parteciperanno anche Giovanni Giussani (nella foto), direttore commerciale, e Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa e socio fondatore di I4T.



Per quanto riguarda gli argomenti trattati, precisa la nota, “il focus sarà dedicato alle coperture contro gli eventi pandemici e al servizio di consulenza legale per operatori professionali del turismo S4T, che comprende: analisi e adeguamento del contratto e delle condizioni generali di fornitura, formazione del personale addetto alle vendite e supporto in caso di reclami o di problematiche con i clienti”.



Giussani commenta: “Torniamo finalmente dal vivo dopo due anni di webinar per fornire soluzioni concrete alle esigenze di protezione e di rassicurazione che hanno gli agenti di viaggio e i loro clienti. Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un incremento esponenziale del numero e del valore dei sinistri e stiamo già lavorando per offrire, entro i primi di marzo, un prodotto ancora più allineato alle aspettative dei viaggiatori. È il nostro modo per dare un contributo concreto alla ripresa delle prenotazioni e, quindi, alla ripartenza del settore”.