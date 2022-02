Play, più voli tra Usa ed Europa per l’inverno

Play cresce sul mercato statunitense e apre nuove rotte verso l'Europa. Per il periodo che va da settembre 2022 ad aprile 2023, l'aeroporto internazionale di Orlando sarà collegato con Berlino, Dublino, Copenhagen, Gothenburg, Londra e Parigi con stop in Islanda.

I biglietti per il prossimo inverno sono già in vendita, e secondo quanto dichiarato da Birgir Jonsson, ceo della compagnia aerea, l'obiettivo di Play è fortificare il rapporto di fiducia con i consumatori e spingere la domanda per viaggi a prezzi contenuti.



La strategia, riporta travelpulse.com, guarda al pubblico europeo, che durante l'inverno può 'fuggire' in Florida per un break al caldo così come, parallelamente, gli americani potranno scoprire le attrazioni del periodo delle festività tipiche del Vecchio Continente. G. G.