Si chiama Orient Express La Dolce Vita, ed è una delle linee si sviluppo turistico sulle quali Arsenale, la società nata dalla collaborazione fra Paolo Barletta e Nicola Bulgari, sta puntando in maniera particolare, in collaborazione con Accor.

“Sarà un Orient Express diverso da quelli che abbiamo in mente – spiega Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Le carrozze richiameranno negli arredi gli anni della Dolce Vita, quindi i Cinquanta e Sessanta, ricche del design di quel periodo. E, proprio perché diverso dal concetto di Orient Express anni ’20, il treno avrà cabine di nuova generazione, con docce in camera ad esempio, permettendo di effettuare vere e proprie crociere su rotaia”. La livrea e gli arredi interni sono stati progettati da Dimorestudio.



Il treno, che avrà a Roma una degli hub principali, permetterà “di viaggiare in modo lento, con un ritmo che si misura in bellezza” dice ancora Barletta.



I primi 2 treni saranno pronti nel 2023, mentre altri 4 seguiranno negli anni successivi: avranno 11 vagoni ognuno, con 12 cabine deluxe, 18 suite, 1 suite Honor, trasporteranno fino a 62 pax per treno e viaggeranno soprattutto in Italia. Non tanto quella della grandi città, ma con soste in tanti luoghi ‘minori’ che fanno della Penisola la destinazione più ricca di fascino del mondo. Tre, inoltre, gli itinerari internazionali.



Gli itinerari

Nel Nord Italia, ci sarà Venezia fra le tappe, ma il treno punta a stupire con un viaggio nelle Langhe, a Mantova alla corte dei Gonzaga, fra le Alpi a Cortina. In stagione, sul treno saranno organizzate degustazioni di tartufo e dei grandi vini piemontesi.



In Centro Italia, ci sarà Roma, ma anche Ninfa con i suoi giardini e l’Umbria, e la strada della Val d’Orcia fino a Montalcino. E ancora da Siena a Firenze, nel paesaggio classico per il quale la Toscana è conosciuta nel mondo.



Verso Sud, in Sicilia l’Orient Express percorrerà la linea Palermo-Trapani, e poi ancora la costa ionica e il Salento fino a Lecce, e infine Matera. Itinerari dedicati attraverseranno la Campania, passando per Napoli, Pompei e Paestum.



Per quanto riguarda i viaggi internazionali, il treno percorrerà il tragitto dello storico Rome Express, che collegava la capitale italiana e l’Inghilterra passando per Parigi, Nizza e la Costa Azzurra. Altro tragitto collegherà Roma e Istanbul passando per Venezia e un terzo partirà da Venezia per raggiungere Spalato attraverso Trieste.