Tutte le nuove strutture di Sandals Resorts per i suoi 40 anni

Raffica di novità in casa Sandals Resorts per celebrare i primi 40 anni del gruppo. Si va da riaperture dopo operazioni di restyling a nuovi nati su destinazioni prima non comprese nel portfolio.

Ha aperto lo scorso 27 gennaio il Sandals Royal Bahamian a Nassau, Bahamas, dopo un restyling multimilionario, che ora mette a disposizione dei suoi ospiti 404 camere, mentre da fine dicembre 2021, il Sandals Royal Caribbean di Montego Bay, in Giamaica, dispone di 48 nuove lussuosissime suite.



C’è attesa per due resort all-inclusive in Giamaica acquisiti nel 2020, l’ex Jewel Dunn’s River Beach Resort & Spa a Ocho Rios e il Jewel Runaway Bay Beach Resort & Waterpark. Oltre a questi, Sandals ha anche acquisito un appezzamento di terreno di fronte al mare adiacente al resort Ocho Rios. Saranno quindi tre le strutture che andranno ad ampliare il portfolio dei brand Sandals Resorts e Beaches Resorts.



I piani di sviluppo della fase 1 inizieranno con la trasformazione totale di Sandals Dunn’s River, e si prevede che possano concludersi a fine 2022. La fase 2 prevede la creazione della proprietà gemella Sandals Royal Dunn’s River, che sarà adiacente e offrirà la possibilità di usufruire dei servizi di entrambe i resort, il cui completamento è previsto per il 2023.



Le nuove destinazioni

Altra novità è lo sbarco del brand Sandals a St. Vincent e Grenadine. Ottava destinazione ai Caraibi per il brand Sandals Resorts International, l’isola di St. Vincent e Grenadine sarà la nuova meta per il brand Beaches Resorts, dedicato alle famiglie. Il resort, l’ex Buccament Bay, verrà completamente ristrutturato e trasformato e segnerà l’esordio della catena Luxury Included Beaches Resorts nell’arcipelago noto come i “Gioielli dei Caraibi”. Questo nuovo resort porterà così a 4 le strutture del gruppo dedicate alle famiglie.



È infine prevista per il prossimo 1° giugno l’apertura del 16° resort del brand ai Caraibi, il primo sull’isola di Curaçao. Su una superficie di circa 17 ettari di terreno, all’interno della tenuta privata di Santa Barbara (esclusiva riserva naturale protetta di oltre 1.200 ettari), il nuovissimo Sandals Royal Curaçao rappresenterà le meraviglie del mondo naturale: deserto, oceano, montagne e costa, sempre nel segno di vacanza Luxury Included.