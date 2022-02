Gianni Rebecchi, presidente nazionale di Assoviaggi, plaude all’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Si tratta di un primo grande risultato verso quel processo di normalizzazione che le associazioni del turismo organizzato chiedono da mesi – commenta Rebecchi -. Grazie al lavoro con il Ministero della Salute e del supporto del Ministero del Turismo abbiamo raggiunto questo obiettivo. Ringraziamo i ministri Garavaglia e Speranza, ora ci stiamo allineando con gli altri Paesi europei”.



“Con l’abrogazione del divieto di spostamento per motivi non essenziali e l’abolizione di elenchi e corridoi turistici, dal 1 marzo gli spostamenti e i viaggi in uscita ed in entrata nel nostro Paese saranno molto più semplici. Un’accelerazione tanto auspicata, un ‘ritorno al passato’ che rappresenta il futuro per agenzie di viaggi e tour operator, un primo segnale per la ripresa e il rilancio del settore. Ora dobbiamo raggiungere anche altri obiettivi tra i quali l'estensione della moratoria per i finanziamenti, l'equa distribuzione dei ristori del Dl Sostegni Ter e l'estensione della cassa integrazione sino a giugno: il turismo organizzato ha bisogno di essere ancora sostenuto".