Gattinoni, Fto: “Il ruolo chiave del turismo organizzato”

Questa fase di ripartenza potrebbe offrire nuove opportunità al comparto del turismo organizzato, come rilevato dal presidente di Fto Franco Gattinoni (nella foto): “Ora che dal primo marzo si può tornare a viaggiare nel mondo senza i vincoli delle liste o dei corridoi, il turismo organizzato riprende a giocare il suo importante ruolo nel proteggere, consigliare e indirizzare il viaggiatore rispetto alle regole vigenti nei Paesi di destinazione. Le agenzie di viaggi e i tour operator hanno le competenze e gli strumenti tecnologici per verificare al meglio le normative internazionali e interne alle varie nazioni, possono erogare tutti i servizi necessari alla sicurezza del viaggio e accompagnare con il loro valore aggiunto il cliente in tutte le fasi del suo itinerario. Ora è il momento della ripartenza e del rilancio”.