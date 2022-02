Osservatorio PoliMi: fondi e utili di Borsa non bastano alla ripresa del turismo

di Alberto Caspani

Crescita sì, ma sempre a rischio. Per Umberto Bertelè, presidente degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, oltre due anni di pandemia hanno dimostrato che le variabili previsionali del turismo sono diventate completamente instabili. “L’Italia - spiega - sembra destinata per il FMI a una crescita nel 2022 ridotta almeno dello 0.5% rispetto alle stime iniziali".

"La crisi prodotta dal Covid sugli arrivi turistici internazionali non può perciò essere trattata con sole iniezioni di liquidità: le flessioni del passato hanno interrotto la crescita turistica solo per breve tempo. In un biennio, il Covid ha invece fatto crollare gli arrivi turistici di 1.1 miliardi”.



Adagiarsi sui 2.4 miliardi di euro del Pnrr è dunque un errore: le imprese hanno bisogno di fantasia imprenditoriale e innovazione. L’andamento della Borsa durante la pandemia parla chiaro: l’aumento di valore delle maggiori compagnie legate al turismo coincide spesso con la perdita o la scarsa crescita del loro utile netto, mentre i capitali d’investimento si stanno spostando verso le Big Tech.