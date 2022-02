Fto: Fiorentino lascia l’incarico di consulente fiscale, i ringraziamenti dell’associazione

Cessa la collaborazione di Pierluigi Fiorentino con Fto, per cui ha svolto negli ultimi anni il ruolo di consulente fiscale. La notizia arriva con una nota dell’associazion, nella quale il presidente Franco Gattinoni precisa: “La competenza e la autorevolezza di Pierluigi Fiorentino sulle delicate materie amministrative, fiscali e contabili sono state davvero preziose per la nostra federazione e per i nostri iscritti, ma anche sul fronte dell’elaborazione normativa e regolamentare il suo contributo è stato sempre lucido e lungimirante”.

Il presidente aggiunge: “Fiorentino andrà ora a ricoprire ruoli di responsabilità che saranno sicuramente proficui per la realizzazione del Pnrr e, dunque, per il progresso complessivo del nostro Paese”.