Agenzie di viaggi, la giungla dell’organizzazione dei viaggi all’estero

"Di fronte a una nuova pratica c'è chi non si tira mai indietro e chi, a causa delle restrizioni e delle procedure ancora complicate, ha perso l'entusiasmo. Chi consulta il sito della Farnesina con assiduità e chi non riesce a stare dietro a tutte le regole e al sistema delle liste che cambiano di continuo. Organizzare un viaggio all'estero è diventata una vera e propria sfida. Anche per chi lo ha sempre fatto di mestiere e ora, dopo due anni di pandemia, continua a fare i conti con una mole di burocrazia disarmante. "Il lavoro è diventato davvero faticoso - constata Antonella Parente, alla guida della TravelAP di Milano -. Ormai dedichiamo giornate intere solo ad assistere i clienti nella compilazione dei moduli…". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)