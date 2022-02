Se seguiamo gli altri Paesi, che stanno allentando le restrizioni, “penalizziamo gli operatori e tutto il Paese, che poi paga le tasse per pagare i sostegni”. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) si schiera sul fronte delle riapertura. Rimarcando che “l’allentamento delle restrizioni è fondamentale”.

Le dichiarazioni, come riporta ilsole24ore.com, sono state rilasciate in un’intervista del Ministro a QN. Garavaglia ha anche appoggiato le richieste degli operatori, che chiedono regole certe per l’estate.



La ripresa del turismo

A proposito delle norme per l’alta stagione, Garavaglia ha evidenziato che gli operatori “hanno perfettamente ragione”. E ha aggiungo: “Il trema cardine della ripresa del settore turistico è proprio la programmazione”.



Il ministro ha anche evidenziato la necessità di adottare le stesse regole degli altri Paesi europei, “altrimenti il rischio che una famiglia invece di venire in Italia vada altrove è molto alto”.