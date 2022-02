Viajes El Corte Inglés, accordo con i sindacati per contenere i licenziamenti

Viajes El Corte Inglés ridimensiona gli organici per far fronte alla crisi pandemica. La direzione della società ha raggiunto un accordo con i sindacati per l’esecuzione di un Employment Regulation File (ERE). Secondo quanto sottoscritto, l’azienda potrà licenziare fino a un massimo di 475 dipendenti, 145 in meno rispetto a quanto pianificato inizialmente.

I compensi di uscita, riporta El Pais, varieranno a seconda che i dipendenti si licenzino volontariamente o che si tratti di un licenziamento forzato.



L’ERE dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 2022.



L’azienda ha, inoltre, prorogato la cassa integrazione fino al 30 settembre. Secondo quanto stabilito con i sindacati, però, la percentuale di applicazione dell’ammortizzatore dovrà passare dall’attuale 70% al 40%.