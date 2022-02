Etnia Travel Concept punta sulle agenzie: fam trip ed eventi per promuovere l’offerta

Etnia Travel Concept riparte dalla formazione. L’operatore ha messo a punto un fitto calendario di appuntamenti (fam trip e webinar) per presentare le novità dell’offerta 2022.

È previsto per aprile un fam trip alle Seychelles. Il t.o. ha in programma un viaggio di 9 notti dedicato alle tre isole principali (Mahè, Praslin e La Digue), con un programma ricco di visite e attività.



A ottobre sarà invece la volta di Cuba. Si tratterà di un viaggio in stile Vivi Local, che darà agli agenti la possibilità di addentrarsi totalmente nello spirito cubano. Ulteriori fam trip saranno annunciati a breve.



Per quanto riguarda gli eventi in presenza, Etnia Travel Academy ha previsto una mattinata di formazione sulla programmazione di My Italian Experience, che si svolgerà il 25 febbraio presso il MooM di Olgiate Olona (Va).