Progetto Eco-Tandem: la Ue seleziona Pmi per l'assegnazione di fondi per lo sviluppo sostenibile

Prende forma il progetto Eco-Tandem co-finanziato dall’Unione europea e volto al rilancio del turismo sostenibile. È l’ambasciatore per l’Italia del progetto Gianluca Rossoni, avvocato specializzato in legislazione turistica e blogger di ttgitalia.com, a segnalare un'opportunità rilevante per le Pmi dedite al turismo sostenibile: il Programma Biz.

Da marzo 2022 infatti, Rossoni individuerà e nominerà all’Unione europea sei candidati – tre startup e tre Pmi – ricercate nell’ambito di strutture alberghiere; strutture extralberghiere; camping; parchi avventura; agenzie di viaggio che concorreranno all’assegnazione di fondi per lo sviluppo del turismo sostenibile. Nel maggio 2022 la selezione sarà conclusa e l'Ue proclamerà le imprese maggiormente sensibili rispetto al turismo sostenibile con premi in denaro a fondo perduto.

“Ritengo sia un'ottima opportunità per le Pmi italiane del turismo – commenta Rossoni -; inoltre il programma svilupperà partnership con altri stati dell'Ue, in particolare Grecia, Austria, Germania e Slovacchia. Seguiranno altre informazioni più dettagliate ed iniziative per divulgare questa opportunità".