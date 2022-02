Agenzie di viaggi indispensabili per la promozione dell’Italia all’estero. A sottolinearlo è stato Giancarlo Reverenna, coordinatore della commissione incoming e delegato alla digitalizzazione di Fiavet, durante la riunione sul nuovo hub digitale Italia.it del Ministero del Turismo.

“Un hub digitale - ha affermato il delegato dell’associazione delle agenzie di viaggi - è senza dubbio un facilitatore nella costruzione di un’offerta, in cui convergano tutte le imprese e le professionalità, e in unico luogo potrebbe essere rappresentata tutta la filiera, senza costi per le imprese, e con sistemi di ricerca ed intercettazione della domanda che nessuna azienda, soprattutto le micro imprese, potrebbe permettersi”.



La nota diramata dall’associazione sottolinea anche che Fiavet stessa ha messo a disposizione il proprio know how, dal momento che “le agenzie di viaggi sono le migliori rappresentanti a livello territoriale per professionalità e per presenza capillare in tutta Italia, tanto più che il turista oggi non cerca tanto la struttura ricettiva o la destinazione, quanto l’esperienza, partendo dalla motivazione del viaggio, e per questo la risposta migliore può averla dall’agenzia in loco”.



Una rete per le imprese

Fiavet, considerando i piani del portale per la promozione italiana, ha già avviato i lavori per un progetto che riunisce gli associati incoming: l’obiettivo è creare una rete che potrebbe integrarsi con l’hub del Ministero del Turismo.



Il presidente Fiavet Ivana Jelinic aggiunge: “Siamo contenti di essere coinvolti in un progetto propositivo del Ministero il Pnrr è una opportunità che non va sprecata e il confronto con chi lavora ogni giorno nel turismo può dare luogo ad una pianificazione di rete nuova, in cui le Istituzioni abbiano il ruolo di facilitatore in piena trasparenza”.