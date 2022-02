Una 'bolla' che ha funzionato

La sicurezza rappresenta uno degli elementi chiave del modello crociere citato dagli agenti di viaggi.

“Gli standard di pulizia e di igiene - sottolinea Gaetano Pistone, titolare di Le Colonne d'Ercole di Enna, nell'inchiesta pubblicata su TTG Italia - sono stati uno degli aspetti più apprezzati. Le navi sono riuscite a essere percepite come un'oasi di sicurezza che ha ridato una sensazione di normalità a tanti viaggiatori”.

Misure rigorose diventate ormai una prassi ben accetta. “Se all'inizio la pratica del tamponi pre-imbarco poteva generare ansia e stress, oggi - ricorda Giusy Celozzi, titolare della Skyemotions di Foggia - tutti i protocolli non spaventano più, sono quasi consuetudini entrate a far parte del nostro quotidiano”.



Una prova è del resto arrivata dalle ultime festività natalizie, con i casi di contagio scoppiati anche a bordo delle navi. “Pensavo che le notizie avrebbero sconvolto la clientela, invece - evidenzia Noemi Presciutti, direttore tecnico della Pyrgi Viaggi di Cerveteri - non ci sono state cancellazioni”.



Il servizio completo dedicato alla vendita delle crociere in agenzia è disponibile su TTG Magazine dl 21 febbraio, online sulla digital edition.