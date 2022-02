Hertz investe sui veicoli elettrici

Hertz scommette sulla mobilità sosteibile. La società di autonoleggio si appresta a investire 19 milioni di dollari in Ufodrive, società specializzata nel noleggio via app di veicoli elettrici.

Ufodrive, riporta Travel Weekly, opera, attualmente, in nove Paesi europei e prevede di espandersi a livello globale.



L’operazione segue l’inserimento nella flotta di Hertz di veicoli elettrici Tesla e rappresenta “un altro passo importante - ha spiegato Mark Fields, ceo ad interim di Hertz in una nota - per far diventare la società una componente essenziale della mobilità moderna”.