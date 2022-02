Passa, con il parere contrario del Governo, l’emendamento al Milleproroghe che fa slittare al prossimo anno l’abbassamento a mille euro del tetto massimo per i pagamenti in contanti.

Come riporta ilsole24ore.com la misura era scattata il primo gennaio scorso, come previsto dalle ultime normative. Ma ora l’emendamento cambia i giochi e rimanda tutto di un anno. Scopo dell’abbassamento della soglia era quello di favorire i pagamenti con moneta elettronica e con sistemi tracciabili per contrastare l’evasione fiscale.



L’emendamento, evidenzia ancora il portale del quotidiano, è passato per un solo voto.