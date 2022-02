Riportare il Turismo al centro della dialettica politica e sociale. È questa la missione di Enzo Carella, nominato presidente di FederTerziario Turismo.

Enzo Carella, 54 anni, lavora da oltre 30 nel mondo del turismo sia a livello imprenditoriale che accademico. “Porto in FederTerziario - commenta il manager - l’esperienza maturata in questi anni di emergenza, durante i quali, abbiamo rappresentato in maniera propositiva le istanze di imprese e professionisti, rimasti nel cono d’ombra delle nomenclature burocratiche”.



L’agenda dei prossimi mesi

Tra gli impegni dell’associaizone, l’aggiornamento del Piano nazionale di sviluppo del Turismo, ormai scaduto.



“Il turismo – afferma Carella - non può essere più approcciato a compartimenti stagni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà dare nuovo impulso al comparto, ma per sviluppare un’Industria di questa portata, occorre dotarsi di un Piano Strategico Nazionale che coinvolga le migliori competenze del settore”.



L’associazione intende inserisci nel solco di quanto affermato dalla Corte europea, sottolineando la necessità “di un rinnovato orientamento strategico - si legge nella nota -, di un migliore approccio in materia di finanziamenti e di un forte sostegno della domanda interna”.



Carella succede a Giuselle Mallardo e sarà affiancato da un consiglio direttivo composto da 11 membri: oltre al vicepresidente Emanuela D’Aversa, i consiglieri Giuseppe Mallardo, Luigi Serrao, Giuseppe Solfa, Alberto Ponte, Massimiliano Liuzzi, Antonino Reina, Laura Ingrosso, Nevio D’Arpa, Nicola Romanelli.