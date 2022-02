Expedia, BHW e la via per la rimonta estiva: il meglio di TTG Magazine

Resistere, innovare, digitalizzare per prepararsi alla ripresa e alla rimonta estiva. Sull’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la digital edition, le prospettive per il 2022 e le speranze dei manager del turismo organizzato. Le interviste in questa breve rassegna:

Expedia: “Verso la rimonta estiva”

Un approccio positivo, che intende porre le basi di un futuro in ripresa: Robin Lawther, senior director di Expedia Taap, commenta uno scenario possibile per il 2022. "In una recente intervista, il ceo di Expedia Group Peter Kern ha condiviso la sua visione per il nuovo anno: ci aspettiamo in particolare che l'estate 2022 sia molto positiva e pensiamo che il settore in cui operiamo vedrà un miglioramento significativo… (continua nella digital edition)



La ricetta di BWH Hotel Group: resistere e innovare

"La strada è ancora in salita, ma la vetta è vicina". Queste le parole con cui Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group, salutava il 2021. Parole di speranza, che la manager conferma anche per quest'anno che, appena iniziato, già si prospetta molto complicato. L'importante, però, è non lasciarsi prendere dal panico per il momento molto particolare che si sta vivendo… (continua nella digital edition)



Europe Assistance: “Il futuro è digitale”

Intelligenza artificiale, chatbot e monitoring di lungo termine sono le armi in più con cui Europ Assistance affronterà le sfide del 2022. L'incertezza che sta caratterizzando le prime settimane del nuovo anno, dopo una forte ripresa del mercato sino a metà dicembre, spinge verso un rafforzamento delle risorse di servizio al cliente con tecnologie digitali sempre più agili… (continua nella digital edition)



La via di Dramsteam: più comodità per i clienti

"Determinazione, sviluppo, nuove idee e nuove proposte". È con grinta che Andrea Mereghetti, l'agente di viaggi dei vip a capo di Dreamsteam, affronta il 2022. "È lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato gli scorsi anni - dice -, ma oggi cerchiamo anche di mettere più a loro agio i clienti non chiedendo acconti e utilizzando solo tariffe rimborsabili a protezione dei loro… (continua nella digital edition)