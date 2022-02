Il sottosegretario Costa: il green pass potrebbe essere eliminato il 31 marzo

Il green pass potrebbe avere i giorni contati. La conferma arriva dal sottosegretario del ministero della Salute Andrea Costa.

Come riporta ilsole24ore.com, Costa ha affermato che l’ipotesi di eliminare il green pass il 31 marzo, ovvero in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, è “uno scenario possibile”.



Il sottosegretario ha precisato che il destino del certificato verde e in generale l’allentamento delle restrizioni sono legati all’andamento della campagna vaccinale.



Modifiche sull’utilizzo del green pass sono comunque già sulla road map del Governo per la piena ripresa e interventi in questo senso potrebbero essere determinati in vista dell’alta stagione turistica e dell’arrivo dei viaggiatori dall’estero.