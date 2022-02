Bonus turismo: arrivano i codici tributo per restituire le somme ricevute in eccesso

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici da inserire nei modelli F24 per la restituzione spontanea delle cifre in eccesso ricevute in merito ai contributi a fondo perduto per il turismo.

Il riferimento è al decreto Rilancio, che aveva istituito finanziamenti per le attività economiche danneggiate dalle restrizioni legate al Covid.



Come riporta investireoggi.it, per permettere la restituzione spontanea dei contributi non spettanti (più interessi e sanzioni) tramite modello F24 sono stati creati i seguenti codici tributo da inserire nel modulo: 8140 (per il capitale) 8141 (per gli interessi) e 8142 (per le sanzioni).