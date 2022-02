Capo Verde riparte, il portale capoverdeGO.it collabora con il trade

È nato due anni fa, in piena pandemia, e ora si prepara al ritorno turistico di Capo Verde collaborando con la filiera turistica dell’arcipelago. capoverdeGO.it amplia i suoi orizzonti e si propone come portale in grado di soddisfare al meglio le esigenze del turista, grazie alla collaborazione con gli operatori e gli attori attivi per lo sviluppo sostenibile del settore nell’arcipelago.

Una guida online per orientare i viaggiatori

Tra le proposte quelle che consentono di entrare in contatto con la popolazione e la cultura del luogo, provando esperienze immersive e sostenibili.

capoverdeGo.it è la guida online realizzata e prodotta da giornalisti e appassionati italiani che vivono sulle isole o le frequentano da anni: un contenitore di informazioni affidabili e verificate per conoscere meglio il Paese e avere notizie aggiornate sulla situazione attuale.



Paese in fascia E

Essendo in fascia E in questo momento Capo Verde è ancora chiuso al turismo dall’Italia, mentre è possibile viaggiare lì dal resto d’Europa. Sono molti i voli che atterrano giornalmente da diverse capitali europee su alcune isole dell’arcipelago come da Lisbona su Sal, Praia, São Vicente, da Bruxelles e Parigi su Sal e Boa Vista. I collegamenti fra le isole sono invece operati dal vettore Best Fly Cabo Verde e per mare dalla compagnia di traghetti CV Interilhas.