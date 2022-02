Tax Credit e contributi a fondo perduto: aggiornate le spese ammissibili

È stato pubblicato sul portale del Ministero del Turismo l’aggiornamento delle spese ammissibili per accedere al Tax credit e ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese turistiche.

Nell’aggiornamento il dicastero ha indicato “le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento”.