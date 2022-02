Vision TTG By IEG 2022-2027 fa tappa a Torino: un webinar per gli operatori

Torino e la sua provincia si preparano ad ospitare due nuove tappe della Vision TTG By IEG 2022-2027. Il percorso di alta specializzazione per le imprese del turismo coordinato da Unioncamere Piemonte e organizzato dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con TTG comprende una giornata di lavori online – il 24 febbraio – e una giornata in aula - il 7 marzo -.

Molti i temi che verranno presentati, utili a rilevare i movimenti della domanda turistica attraverso un innovativo sistema di analisi basato sulla sociosemiotica applicata al marketing territoriale e di prodotto (il link per le iscrizioni è al termine dell’articolo).



A completamento delle due giornate dedicate alla Vision TTG By IEG 2022-2027, il 9 marzo, sempre nell’ambito dell’articolato progetto di alta formazione realizzato in partnership con Unioncamere Piemonte, la redazione TTG Italia realizzerà per l’intero territorio regionale un webinar di aggiornamento sul quadro del mercato attuale. Fra gli argomenti trattati: analisi dei dati statistici di settore e prospettive 2022-23, flussi e caratteristiche della domanda estera 2022, i nuovi orizzonti del viaggio, le nuove strade della narrazione promo-pubblicitaria. Presente quotidianamente sul mercato e costantemente in contatto con le imprese del comparto, TTG Italia fornisce webinar di aggiornamento ricchi di informazioni pratiche per le strategie di breve periodo.



Per partecipare alla giornata del 24 febbraio i professionisti del turismo della provincia di Torino possono iscriversi gratuitamente online entro il 24/02/22 a questo link.



Il webinar del 9 marzo (durata 2 ore) è aperto a tutti i professionisti del turismo del Piemonte, che possono iscriversi gratuitamente online entro il 7/03/22 a questo link.

P.T.V