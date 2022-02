Super Green Pass sul luogo di lavoro: scatta domani l’obbligo per gli over 50

Scatta domani, 15 febbraio, l’obbligo per gli over 50 di esibire il Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. I lavoratori sprovvisti della certificazione conserveranno il posto, ma saranno sospesi dalle attività senza stipendio.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo vanno dai 600 ai 1.500 euro.



Attualmente, secondo i numeri indicati dalla struttura commissariale riportati da Corriere.it, circa il 9 per cento degli over 50 non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. Secondo l’Istat, la percentuale scende al 6 per cento.