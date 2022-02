Visco, Bankitalia, favorevole a interventi sul turismo

No a misure generalizzate, ma via libera a interventi per settori in particolare difficoltà, come quello del turismo. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco si è espresso così in merito alle iniziative per sostenere l’economia italiana.

Come riporta ansa.it il numero uno di Bankitalia ha precisato che uno dei settori che necessita di sostegni mirati è il turismo, dal momento che si tratta di uno dei comparti in cui i contagi continuano a ostacolare consumi e produzione.



Secondo Visco, inoltre, l’aumento dell’inflazione legato alla crescita del prezzo dell’energia è destinato a rientrare.