La missione di Nuovevacanze: portare i clienti in agenzia

Nuovevacanze continua a investire sulle agenzie di viaggi. Il network annuncia una serie di azioni per convogliare la clientela nei punti vendita su tutto il territorio nazionale. Come spiega Giuseppe Rustico, developer del gruppo, “il network fornirà alle agenzie aderenti una piattaforma in grado di mettere in comunicazione diretta agenzia e cliente”.

Pietro Micucci, responsabile Marketing e comunicazione, aggiunge: “Con questo sistema e con ads mirate, saremo in grado di fornire leads profilati alle nostre agenzie, contatti qualificati e altamente in target con il nostro business”.



Nei prossimi giorni, il ceo Corrado Lupo (nella foto) incontrerà tutte le agenzie e i consuleti del gruppo in ogni Regione della Penisola.



“Credo sia importante incontrare tutti i protagonisti del nostro progetto valorizzando le relazioni umane - afferma Lupo -. Per questa ragione ogni momento sarà dedicato al singolo e si eviterà, almeno in questa fase, un confronto di tipo one to many. Mettiamo in campo azioni innovative per i nostri protagonisti, agenti e consulenti, con la giusta energia e con grande entusiasmo, sicuri di fare cosa gradita e di trovare riscontri positivi”.