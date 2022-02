La corsa di Enjoynet: due ingressi nel team manageriale

Si apre all’insegna del rafforzamento della struttura manageriale il 2022 di Enjoynet. Il network – che ora conta 147 agenzie affiliate – ha inserito nella sua squadra due nuove figure professionali, già interne a KKM Group.

Si tratta di Giacomo Ridi (nella foto), che ha assunto la direzione commerciale del network, e di Orazio Polito, incaricato di gestire tutte le attività di scouting legate al prodotto e alle facilities ancillari.



Ridi, in KKM Group dal 2019, si occuperà di gestire e promuovere le relazioni con le agenzie partner, mettendo il suo background professionale nel digital a disposizione del processo di transizione digitale del network, con particolare riferimento all’imminente implementazione della piattaforma Travel Compositor.



Polito si occuperà di ricercare opportunità anche al di fuori della filiera classica del travel.



Ridi e Polito collaboreranno con il presidente Andrea Cani (nella foto), che continuerà ad occuparsi dei contratti con i fornitori e delle relazioni con gli altri soggetti della distribuzione.



“In Enjoynet, il ‘noi’ ha sempre la precedenza sull’’io’ – spiega in una nota Cani –. Il nuovo assetto manageriale ci permetterà di garantire un supporto costante alle agenzie, anche in vista delle importanti innovazioni che ci aspettano nelle prossime settimane. L’obiettivo è di incentivare lo scambio continuo di informazioni e punti di vista alla base del rapporto bidirezionale che ci distingue rispetto alle altre realtà sul mercato e che ci ha permesso di crescere al di sopra delle nostre aspettative in un momento particolarmente delicato per il settore”.



Nel frattempo, il network continua la sua espansione. Ha debuttato di recente infatti il primo punto vendita brandizzato Enjoynet di Reggio Calabria. Si tratta della Reggio Travel, agenzia specializzata in viaggi di lusso, business travel, viaggi di nozze e servizi di biglietteria ed intermediazione turistica.