Viajes El Corte Inglés, un atelier di viaggi di lusso a Madrid

Jorge Schoenenberger, ceo di Viajes El Corte Inglés, ha confermato di lavorare al rilancio di Utópica, una proposta per raggiungere il viaggiatore di lusso con “esperienze memorabili”.

Ed è di questi giorni la notizia dell’inaugurazione dell’Atelier, nel quartiere di Salamanca a Madrid, dove un team di circa 10 persone progetterà proposte personalizzate di alta gamma.

Il marchio di lusso del Gruppo è uno dei pochi membri europei di Virtuoso. "Il nostro marchio Viajes El Corte Inglés copre un segmento di clientela molto ampio - ha sottolineato l'amministratore delegato a Hosteltur -. Ma fino ad ora non raggiungevamo il cliente di lusso, da qui la necessità del rilancio del marchio".



Il rilancio di Utópica

Con il rilancio di Utópica, Grupo El Corte Inglés si concentra sui clienti con alto potere d'acquisto, offrendo "i più alti standard di servizio.



Per curare ogni dettaglio, "l'esperienza di Utópica comincia molto prima dell'inizio del viaggio, presso L'Atelier de Serrano 16" spiega il Gruppo in una nota riportata da Hosteltur per presentare il nuovo ufficio situato in una dimora signorile costruita nel XIX secolo.



Il design e l'estetica della nuova agenzia trasportano i clienti in diverse destinazioni del mondo: una selezione di tessuti di vari paesi, un divano 'chester' per volare nei castelli scozzesi e poltrone di bambù che simulano una passeggiata nelle giungle thailandesi , sono solo alcuni dei dettagli.



Utópica offre viaggi incentrati su esperienze gastronomiche, avventure, viaggi di nozze, safari, soggiorni balneari, golf, sci e benessere. E destinazioni come Stati Uniti, Svizzera, Sri Lanka, Sudafrica, Finlandia, Oman, Maldive, Phuket e Koh Samui o Cile.



Ciascuno dei consulenti di viaggio Utópica è specializzato in un'area del globo e offre "attenzione personalizzata e cura meticolosa", al fine di "trasformare i sogni dei viaggiatori in esperienze memorabili".