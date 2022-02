Quality Group, Gattinoni e Aeroviaggi: le speranze del turismo su TTG Magazine

Un “cauto ottimismo”, ma con la consapevolezza che per ripartire e archiviare la crisi pandemica è necessario “un cambio di passo” e un nuovo approccio. Sull’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche con la digital edition, le prospettive per il 2022 e le speranze dei manager del turismo organizzato. Le interviste in questa breve rassegna:

Le previsioni del PoliMi: “Un cauto ottimismo”

Un cauto ottimismo, tanto lavoro da fare e alcuni nodi ancora da sciogliere. È questa la fotografia del 2022 scattata per TTG da Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano. "Andando per settori - spiega - credo che il turismo organizzato possa finalmente vedere un anno di ripresa… (continua nella digital edition)



Quality Group: “Ora serve un cambio di passo”

Riconoscere che è giunto il momento di un cambio di passo: è un Marco Peci determinato quello che rilancia anche sui social un messaggio forte per superare l'impasse. Il direttore commerciale di Quality Group ritiene infatti che sia giunto il momento di cambiare copione. "Chi ha una visione globale dovrebbe prendere in mano la situazione: è tempo che i tecnici facciano un passo indietro e i politici uno in avanti… (continua sulla digital edition)



Gattinoni: “Uscire dal gioco dell’oca”

"A volte mi sembra di essere precipitato dentro il gioco dell'oca". Franco Gattinoni deve trovare nuove energie per guidare Fto, ma soprattutto un'azienda strutturata come la sua che spazia dal leisure al business travel, passando per gli eventi (grande pilastro). Ecco perché quando lo chiamiamo al telefono spiega che n alcuni casi questa "lunga storia della pandemia inizia a farsi sentire pesantemente su tutti"… (continua sulla digital edition)



Futura: “Ottimisti sul Mare Italia”

Nuove esclusive sul Mare Italia, che continuerà a essere la "destinazione rifugio" della prossima estate, uno sguardo prudente sull'estero con investimenti sul Mar Rosso e sul Portogallo, ma anche la consapevolezza che la "flessibilità" e la "capacità di adattarsi" saranno ancora le uniche armi per dribblare le incognite e dare fiducia al mercato. Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze, guarda con qualche certezza in più a un 2022… (continua sulla digital edition)



La via di Aeroviaggi: “Un’evoluzione sana”

Contrariamente a quanto si possa pensare, siamo in una fase di grande entusiasmo in azienda, pronti ad affrontare le trasformazioni in atto". Così Marcello Mangia, presidente di Aeroviaggi, racconta il suo 2022, mentre inizia a traghettare l'azienda verso un ruolo nuovo, quello della management company. "Sarà un processo graduale, ma l'operazione con Blackstone ci dà la possibilità di concentrarci su nuovi obiettivi"… (continua nella digital edition)