Calabria in aiuto delle adv: fondo per le micro imprese

La Calabria viene incontro alle esigenze delle agenzie di viaggi con provvedimenti immediati per alleviarne la crisi. La Giunta regionale ha infatti approvato l’aumento di ulteriori 50 milioni di euro del ‘Fondo Calabria competitiva’: i beneficiari sono le micro imprese e le piccole imprese. È presentabile una sola domanda per azienda e l’importo minimo concedibile è di 15mila euro, quello massimo di 80mila; il tasso fisso del finanziamento è dello 0,69%.

La giunta, aggiungono i giornali locali, ha poi deliberato la sospensione della tassa annuale sulle concessioni regionali per le attività alberghiere ed extralberghiere e per le agenzie di viaggi. I versamenti sospesi non saranno soggetti a sanzioni e potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2022.