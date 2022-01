Expedia Taap: “Creare un esperienza top class per le agenzie partner”

"Un approccio positivo, che intende porre le basi di un futuro in ripresa: Robin Lawther, senior director di Expedia Taap, commenta uno scenario possibile per il 2022...

"Un approccio positivo, che intende porre le basi di un futuro in ripresa: Robin Lawther, senior director di Expedia Taap, commenta uno scenario possibile per il 2022. "In una recente intervista, il ceo di Expedia Group Peter Kern ha condiviso la sua visione per il nuovo anno: ci aspettiamo in particolare che l'estate 2022 sia molto positiva e pensiamo che il settore in cui operiamo vedrà un miglioramento significativo. In Expedia Group - prosegue Lawther - continueremo a fare del nostro meglio per offrire alle agenzie partner Expedia Taap un'esperienza top class e far sì che i viaggiatori siano soddisfatti e protetti in un momento in cui viaggiare può essere complesso". (Continua su TTG Magazine a questo link)