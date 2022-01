di Amina D'Addario

“Le limitazioni, è vero, ci impediscono di proporre le destinazioni da sogno che si immagina di raggiungere in viaggio di nozze, ma puntando sulla comunicazione e sulla qualità, non sulle offerte, riusciamo comunque a vendere”. Nadir Vedana (nella foto insieme ad Alessandra Morandi) è il titolare di Desiderando Viaggiare di Ravenna, premiata nei giorni scorsi all’evento 'The italian Wedding Stars' patrocinato dall’Enit come migliore agenzia italiana nel segmento viaggi di nozze.

Riconoscimento importante

“La gioia - spiega Vedana - è stata enorme, perché è stato un coronamento inaspettato a tutti gli sforzi e alla professionalità che cerchiamo di trasmettere. E poi è un riconoscimento per le colleghe Alessandra e Maria Paola che dal 1 ottobre non sono più in cassa integrazione, un grande successo in un momento così particolare”.



Il segreto

Ma qual è il segreto di questa agenzia che ha mosso i suoi primi passi nel 2015 grazie all’idea di quattro soci? “All’inizio era nata come un’attività collaterale a quella di web and marketing, quasi un esperimento per sondare la nostra capacità di trasmettere la voglia di viaggiare e di conoscere nuove culture. In poco tempo, però, ci è andata così bene che da un ufficio al primo piano siamo passati a un negozio su strada, che ha sempre mantenuto, però, un’impronta calda e accogliente”.



Empatia vincente

Un luogo dove gli sposi trovano passione e competenza acquisita sul campo. “Essendo appassionati di viaggi, abbiamo sempre investito i nostri soldi nell’esplorare il mondo. Non facciamo formazione solo tramite webinar o aspettando fam trip. È una marcia in più che ci giochiamo quando il cliente viene da noi per esperienze emozionali che noi stessi abbiamo provato e che sappiamo spiegare. Di fronte a quest’empatia non c’è youtuber che tenga”.



Rapporto di fiducia

Il rapporto di fiducia instaurato con alcuni operatori ha fatto poi il resto. “Non abbiamo il timore di essere scavalcati, perché abbiamo selezionato i partner con cui lavoriamo. Quando seguiamo una coppia lasciamo ad esempio che sia anche la persona del tour operator a dare consigli e indicazioni mirate". Un atteggiamento trasparente che ha sempre dato i suoi frutti: "Quando le coppie hanno provato ad aggirare la nostra consulenza, è stato l’operatore stesso a indirizzarle nuovamente verso di noi”.